Все больше задумываюсь не только о эффективности косметических средств, но и о их составе. Поэтому чаще обращаю внимание на производителей натуральной косметики.

Все больше задумываюсь не только о эффективности косметических средств, но и о их составе. Поэтому чаще обращаю внимание на производителей натуральной косметики.

Мыло Kaolinia Можжевельник Лаванда Эвкалипт - еще одно средство в моей натуральной коллекции.

Оформление у средства приятное. Ожидала маленькую коробочку или вообще пакетик. А тут внушительных (по сравнению с самим мылом) размеров картонная коробка, содержимое которой еще интереснее.

Мыло в симпатичном тканевом мешочке с завязками. Ну и картонная бирочка с подробной информацией (так как на самой коробке кроме названия косметической линейки больше ничего нет).

У меня комбинированная кожа, достаточно чувствительная, поэтому косметические средства подходят не все.

Периодически появляются точечные высыпания, так что противоспалительное и антисептическое действие мыла как нельзя кстати.

Даже без разбора на специализированных сервисах видно, что состав у мыла идеальный. Масла, лекарственные травы (как в отварах, так и в сухом виде), ну и конечно же один из основных действующих компонентов - белая каолиновая глина.

Брусок мыла с закругленными краями. Один край неровный, присыпан смесью ароматных сушеных трав. Выглядит не совсем так, как на картинке из интернет-магазина, но необычно. Мне такая подача нравится.

Мыло имеет неоднородную текстуру - видны небольшие частички лекарственных трав.

Аромат мыла немного меняется со временем. В самом начале (как только я извлекла брусок из мешочка) аромат был очень сильным. Причем явно доминировала лаванда. После первого использования аромат стал гораздо легче. Теперь уже можно почувствовать и другие травяные нотки, а также запах самой мыльной основы.

Часто сталкиваюсь с тем, что натуральные косметические средства отличаются очень слабым пенообразованием. Поэтому от каолинового мыла густой пены не ожидала.

А зря, ведь пенится оно ничуть не хуже, чем любое другое мыло. Пена хоть и не пышная, но ее достаточно для тщательного очищения. При этом расход минимальный.

Натуральное мыло Kaolin Cosmetics Можжевельник Лаванда Эвкалипт я использовала как для тела, так и для лица. Результат мне понравился - кожа как следует очищенная, но при этом нет ощущения сухости и стянутости (на это моя чувствительная кожа реагирует моментально).

Не знаю, совпадение это или нет, но за время использования каолинового мыла для умывания на лице не появилось никаких высыпаний. Хотя время от времени точечные воспаления на коже появлялись.

Из минусов для себя я могу отметить только небольшой вес - 75 гр. Это даже меньше, чем стандартный брусок мыла. И при регулярном использовании закончится средство уже через пару недель.

Жаль, ведь от применения каолинового мыла у меня только приятные впечатления. Это средство:

- имеет натуральный состав;

- бережно очищает кожу;

- хорошо пенится;

- обладает противовоспалительным и антисептическим действием;

- не сушит и не стягивает кожу.