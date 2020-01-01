В Kaolinia пополнение!
Мы пополнили нашу линейку косметики шампунями, бальзамами и скрабом!
В Kaolinia пополнение!
Мы пополнили нашу линейку косметики шампунями, бальзамами и скрабом!
Белая каолиновая глина
Настоящий природный каолин из самого сердца Уральских гор. Вся белая каолиновая глина сертифицирована. Подходит для пищевого применения.
Белая каолиновая глина
Настоящий природный каолин из самого сердца Уральских гор. Вся белая каолиновая глина сертифицирована. Подходит для пищевого применения.
Натуральная косметика
Бережно очищает зубы, не царапает и не стирает эмаль. Подходит для ежедневного применения.В каталог
Уникальное сочетание белой глины, помола дикорастущих трав и английской соли позволяют воздействовать на кожу лица и тела сразу по нескольким направлениям - предотвращают старение, глубоко очищают, улучшают цвет и выравнивают, насыщают кожу важнейшими минералами.В каталог
Шампуни Kaolinia созданы по традиционному методу на основе калийного мыла, сваренного из четырёх растительных масел. Обеспечивают эффективное глубокое очищение волос и кожи головы от жира, избытка грязи, силикона и других косметических остатков. Обогащены полезными для волос органическими маслами и сверхкритическими экстрактами.В каталог
Уникальный антисептик Kaolinia с максимальным защитным барьером на органической основе. Благодаря тщательно подобранной рецептуре, антисептик не сушит кожу и не содержит синтетических компонентов, в отличие от обычного защитного средства. Наши антисептические средства проверяются и сертифицируются государственными и аккредитованными независимыми центрами.В каталог
микроэлементы в составе
Содержание кремния в крови сравнительно невелико, но его недостаток сказывается на психическом состоянии человека, проявлениях метеопатии (чувствительности к изменениям погоды), комплексном здоровье волос, ногтей, эластичности кожи. Кроме того, кремний является составной частью соединительных тканей.
Важнейший элемент для поддержания общего здоровья и увеличения продолжительности жизни, непосредственно участвующий в самых сложных процессах (например, таких, как свёртываемость крови). Длительный недостаток кальция в пище негативно сказывается на работе всего организма. Рацион взрослого здорового человека – 0,8-1 грамм кальция в день, а при беременности, кормлении грудью, ... лечении переломов костей потребность в нём возрастает. По существу, наш каолин содержит полный состав минеральных солей и микроэлементов, в которых мы нуждаемся.
Необходимый элемент в процессах кроветворения и внутриклеточного обмена. Нормальная потребность человека в железе (15-20 мг) должна восполняться сбалансированным питанием. Однако у многих людей наблюдается нехватка этого микроэлемента, так как железо не всегда хорошо усваивается. Для восполнения его дефицита следует потреблять железосодержащие продукты в 2-3 раза больше суточной нормы.
Обязательный участник многих обменных процессов. Ионы калия играют важную роль в поддержании работы сердечной мышцы – миокарда. Для своевременного выведения из клеток ионов натрия и замену их ионами калия здоровый взрослый человек ежедневно должен употреблять с пищей примерно 3,5-5 грамм последнего.
Совместно с калием натрий выступает связующим звеном в процессе регуляции обмена воды и соли, участвует в нейтрализации кислот, поддерживает в норме давление и работу механизмов мышечного сокращения (в том числе – нормальный ритм сердцебиения), повышает выносливость тканей. Он чрезвычайно важен для пищеварительной системы организма, регулирует межклеточный обмен веществ. Суточная потребность – 4-6 грамм.
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Производство
В отличие от большинства дистрибьюторов, мы гнались не просто за желанием быстрее продать товар, но создать продукцию высочайшего качества и отвечать за каждый этап производства. Этот шаг невозможно осуществить, если конечная продукция закупается извне.
Поэтому мы создали свой современный цех рядом с заповедной зоной Южного Урала, отвечающий всем санитарно-эпидемиологическим стандартам. Каолиновая глина проходит высшую степень очистки, проверена на безопасность и сертифицирована, как государственными, так и частными независимыми организациями по контролю и качеству.
Компоненты для косметики – травы и дикие ягоды собираются на экологически чистых высокогорных склонах Алтая. Собрав воедино высококачественные органические ингредиенты, мы создали продукт, которым можно гордиться.
Отзывы от клиентов Смотреть все Оставить отзыв
Все больше задумываюсь не только о эффективности косметических средств, но и о их составе. Поэтому чаще обращаю внимание на производителей натуральной косметики.
Все больше задумываюсь не только о эффективности косметических средств, но и о их составе. Поэтому чаще обращаю внимание на производителей натуральной косметики.
Мыло Kaolinia Можжевельник Лаванда Эвкалипт - еще одно средство в моей натуральной коллекции.
Оформление у средства приятное. Ожидала маленькую коробочку или вообще пакетик. А тут внушительных (по сравнению с самим мылом) размеров картонная коробка, содержимое которой еще интереснее.
Мыло в симпатичном тканевом мешочке с завязками. Ну и картонная бирочка с подробной информацией (так как на самой коробке кроме названия косметической линейки больше ничего нет).
У меня комбинированная кожа, достаточно чувствительная, поэтому косметические средства подходят не все.
Периодически появляются точечные высыпания, так что противоспалительное и антисептическое действие мыла как нельзя кстати.
Даже без разбора на специализированных сервисах видно, что состав у мыла идеальный. Масла, лекарственные травы (как в отварах, так и в сухом виде), ну и конечно же один из основных действующих компонентов - белая каолиновая глина.
Брусок мыла с закругленными краями. Один край неровный, присыпан смесью ароматных сушеных трав. Выглядит не совсем так, как на картинке из интернет-магазина, но необычно. Мне такая подача нравится.
Мыло имеет неоднородную текстуру - видны небольшие частички лекарственных трав.
Аромат мыла немного меняется со временем. В самом начале (как только я извлекла брусок из мешочка) аромат был очень сильным. Причем явно доминировала лаванда. После первого использования аромат стал гораздо легче. Теперь уже можно почувствовать и другие травяные нотки, а также запах самой мыльной основы.
Часто сталкиваюсь с тем, что натуральные косметические средства отличаются очень слабым пенообразованием. Поэтому от каолинового мыла густой пены не ожидала.
А зря, ведь пенится оно ничуть не хуже, чем любое другое мыло. Пена хоть и не пышная, но ее достаточно для тщательного очищения. При этом расход минимальный.
Натуральное мыло Kaolin Cosmetics Можжевельник Лаванда Эвкалипт я использовала как для тела, так и для лица. Результат мне понравился - кожа как следует очищенная, но при этом нет ощущения сухости и стянутости (на это моя чувствительная кожа реагирует моментально).
Не знаю, совпадение это или нет, но за время использования каолинового мыла для умывания на лице не появилось никаких высыпаний. Хотя время от времени точечные воспаления на коже появлялись.
Из минусов для себя я могу отметить только небольшой вес - 75 гр. Это даже меньше, чем стандартный брусок мыла. И при регулярном использовании закончится средство уже через пару недель.
Жаль, ведь от применения каолинового мыла у меня только приятные впечатления. Это средство:
- имеет натуральный состав;
- бережно очищает кожу;
- хорошо пенится;
- обладает противовоспалительным и антисептическим действием;
- не сушит и не стягивает кожу.
Маски для лица незаменимая часть моего ухода за кожей. Сегодня хочу поделиться своим мнением об одной из них.
Белая…
Маски для лица незаменимая часть моего ухода за кожей. Сегодня хочу поделиться своим мнением об одной из них.
Белая каолиновая глина, цветки липы, крапива, перечная мята, лист берёзы, ромашка, иван-чай, лист подорожника, хвощ полевой, английская соль(магнезия)
Воды набрала столько же, использовала кипячённую и слегка остуженную воду. Вливала воду по чуть-чуть, чтобы добиться нужной консистенции, при этом помешивая получающуюся смесь. Так у меня получилось соотношение воды и маски 1:1 (на 10г маски 10г воды)
При замешивании маска начала излучать успокаивающий аромат. Запах наполнил травяной успокаивающий чай: я отчётливо слышу и мяту и липу.
По консистенции маска получилась не однородная, с частичками ингредиентов входящих в состав.
Я наношу маску на лицо руками, не сильно толстым слоем, она легко распределяется и не стекает (но тут всё зависит от того как её приготовить). Спустя 15 минут маска начинает подсыхать и я её смываю. Во время использования ощущений дискомфорта нет: маска не жжёт, не стягивает кожу и не вызывает зуда.
Вначале я попробовала маску на распаренную кожу лица после душа. Выдержав нужное время смыла большим количеством тёплой воды. При смывании аромат так успокаивает, что о результатах не думаешь вовсе.
После использования маски чувствуется свежесть и очищение кожи. С покраснениями после распаривания маска не справилась, но они и так приходят приблизительно спустя 30-40 минут.
Из видимых изменений лёгкое разравнивание рельефа и сужение пор. На ощупь кожа нежная, мягкая и чистая. Слегка есть чувство стянутости, которое проходит сразу же после нанесения сыворотки, крема или флюида.
При постоянном использовании (я пользуюсь 3 недели совместно с матирующим тоником и кремом) появляется накопительный эффект и кожа начинает меньше блестеть.>
Расход у маски зависит от частоты использования. Я делаю маски 2 раза в день и иногда использую как мыло, но ещё не потратила даже половины банки. Так что мне хватит одной упаковки на несколько месяцев.
Отмечу следующие плюсы
Натуральный состав
Приятный аромат
Можно использовать и как маску и как мыло>
Помогает в борьбе с жирным блеском, делая рельеф кожи ровнее.
Минусов я для себя не нашла. Маска справилась с моими ожиданиями.
На этом у меня всё. Всем мира и добра.
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